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ABD’de çelik ithalat izinleri Ocak ayında %42,2 arttı

Cuma, 05 Şubat 2021 09:30:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi (SIMA) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, 2021 yılının Ocak ayında çelik ithalat izni başvuruları bir önceki ay kaydedilen ön nüfus sayımı veri toplamlarındaki 1.356.736 mt’a oranla %42,2 artışla ve bir önceki yılın verilerindeki 2.865.438 mt’a kıyasla %32,7 düşüşle 1.929.117 mt oldu.

Ocak ayında ithalat için verilen yassı mamul izinleri aylık %17,2 artışla 549.734 mt, uzun mamul izinleri aylık %15,9 düşüşle 300.073 mt, boru izinleri aylık %19,9 düşüşle 201.983 mt ve yarı mamul izinleri aylık %512,5 artışla 788.953 mt seviyesinde kaydedildi.

2021 yılının Ocak ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 525.005 mt ile Brezilya, 480.023 mt ile Kanada, 297.712 mt ile Meksika, 113.427 mt ile Kore ve 82.827 mt ile Rusya yer alıyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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