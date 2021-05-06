ABD’de çelik ithalat izinleri Nisan ayında %6,1 arttı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 10:31:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi (SIMA) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında çelik ithalat izni başvuruları, Mart ayında kaydedilen 2.096.028 mt’a kıyasla %6,1 artışla ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 2.523.359 mt’a kıyasla %11,8 düşüşle 2.224.606 mt oldu.

Nisan ayında yassı mamul ithalatı izinleri, Mart ayına kıyasla %10,9 düşüşle 779.825 mt ve uzun mamul izinleri ise söz konusu aya kıyasla %8,5 düşüşle 360.364 mt seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, boru izinleri Mart ayına kıyasla %20,9 artışla 271.206 mt olurken, yarı mamul izinleri söz konusu aya kıyasla %48,4 artışla 687.744 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılının Mart ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 511.569 mt ile Kanada, 443.187 mt ile Brezilya, 366.573 mt ile Meksika, 194.677 mt ile Güney Kore ve 74.403 mt ile Japonya yer alıyor.