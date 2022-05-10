ABD’de çelik ithalat izinleri Nisan ayında %16,7 düştü

Salı, 10 Mayıs 2022 09:20:05 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 2.807.053 mt’a kıyasla %16,7 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 2.396.753 mt’a kıyasla %2,4 düşüşle 2.339.391 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri Mart ayına kıyasla %18,5 düşüşle 921.872 mt ve uzun mamul izinleri ise %15,9 düşüşle 481.427 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %17,5 düşüşle 387.375 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %16,6 düşerek 436.076 mt seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 528.624 mt ile Kanada, 355.316 mt ile Meksika, 234.383 mt ile Brezilya, 179.278 mt ile Güney Kore ve 93.927 mt ile Tayvan yer alıyor.