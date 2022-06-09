ABD’de çelik ithalat izinleri Mayıs ayında %4,5 düştü

Perşembe, 09 Haziran 2022 09:11:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayında kaydedilen 2.479.186 mt’a kıyasla %4,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 2.291.613 mt’a kıyasla %3,4 artışla 2.368.411 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri Nisan ayına kıyasla %6,6 düşüşle 937.293 mt ve uzun mamul izinleri ise %18,6 artışla 603.547 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %0,1 artışla 440.637 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %29,5 düşerek 286.403 mt seviyesinde kaydedildi.

Mayıs ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 541.903 mt ile Kanada, 418.850 mt ile Meksika, 218.359 mt ile Güney Kore, 138.201 mt ile Türkiye ve 102.345 mt ile Brezilya yer alıyor.