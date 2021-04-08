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ABD’de çelik ithalat izinleri Mart ayında %43,1 arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 09:56:14 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi (SIMA) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında çelik ithalat izni başvuruları aylık %43,1 ve yıllık %54,8 artışla 2.468.993 mt oldu.

Mart ayında ithalat için verilen yassı mamul izinleri aylık %22,9 artışla 901.889 mt, uzun mamul izinleri aylık %23,7 artışla 375.821 mt, boru izinleri aylık %43,4 artışla 321.381 mt ve yarı mamul izinleri aylık %81,7 artışla 741.441 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılının Mart ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 565.028 mt ile Kanada, 343.553 mt ile Brezilya, 456.411 mt ile Meksika, 27.982 mt ile Güney Kore ve 90.101 mt ile Rusya yer alıyor.

 


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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