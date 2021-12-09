ABD’de çelik ithalat izinleri Kasım ayında %2,3 düştü

Perşembe, 09 Aralık 2021 09:21:50 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları, bu yılın Kasım ayında, Ekim ayında kaydedilen 2.487.042 mt’a kıyasla %2,3 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 1.244.888 mt’a kıyasla %95,2 artışla 2.429.496 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri, Ekim ayına kıyasla %10,1 düşüşle 1.140.269 mt ve uzun mamul izinleri ise %6,7 artışla 471.062 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri, bir önceki aya kıyasla %10,7 artışla 392.118 mt olurken, yarı mamul izinleri de %1,8 düşerek 334.756 mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında, en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 432.342 mt ile Kanada, 405.319 mt ile Meksika, 199.320 mt ile Güney Kore, 173.287 mt ile Vietnam ve 148.109 mt ile Rusya yer alıyor.