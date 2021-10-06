ABD’de çelik ithalat izinleri Eylül ayında %3,2 arttı

Çarşamba, 06 Ekim 2021 09:14:35 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 2.517.852 mt’a kıyasla %3,2 ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 1.145.779 mt’a kıyasla %126,8 artışla 2.598.989 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri, Ağustos ayına kıyasla %14,2 düşüşle 987.696 mt ve uzun mamul izinleri ise %16,1 artışla 440.164 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri, bir önceki aya kıyasla %42,6 artışla 442.383 mt olurken, yarı mamul izinleri de %20,9 artarak 648.097 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 500.187 mt ile Kanada, 429.237 mt ile Brezilya, 363.468 mt ile Meksika, 251.459 mt ile Güney Kore ve 102.111 mt ile Türkiye yer alıyor.