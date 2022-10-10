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ABD’de çelik ithalat izinleri Eylül ayında %10,2 azaldı

Pazartesi, 10 Ekim 2022 09:14:35 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 2.278.625 mt’a kıyasla %10,2 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 2.720.671 mt’a kıyasla %24,8 düşüşle 2.047.083 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri Ağustos ayına kıyasla %19,8 düşüşle 781.434 mt ve uzun mamul izinleri ise %24 düşüşle 326.342 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %25,1 artışla 504.980 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %5,6 düşerek 352.063 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 476.826 mt ile Kanada, 263.245 mt ile Güney Kore, 262.054 mt ile Meksika, 191.457 mt ile Brezilya ve 81.678 mt ile Tayvan yer alıyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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