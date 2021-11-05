ABD’de çelik ithalat izinleri Ekim ayında %26 düştü

Cuma, 05 Kasım 2021 09:14:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 2.938.323 mt’a kıyasla %26 düşüşle ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 1.372.336 mt’a kıyasla %58,4 artışla 2.173.261 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri, Eylül ayına kıyasla %18,7 düşüşle 1.022.472 mt ve uzun mamul izinleri ise %7,1 düşüşle 424.083 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri, bir önceki aya kıyasla %37,6 düşüşle 286.426 mt olurken, yarı mamul izinleri de %42,6 düşerek 354.212 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında, en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 475.207 mt ile Kanada, 406.034 mt ile Meksika, 186.214 mt ile Güney Kore, 142.610 mt ile Brezilya ve 113.559 mt ile Türkiye yer alıyor.