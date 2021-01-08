ABD’de çelik ithalat izinleri Aralık ayında %50,9 arttı

Cuma, 08 Ocak 2021 10:52:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi (SIMA) verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Aralık ayında çelik ithalat izni başvuruları bir önceki ay kaydedilen ön nüfus sayımı veri toplamlarındaki 1.244.504 mt’a oranla %50,9 artışla ve bir önceki yılın verilerindeki 1.445.829 mt’a kıyasla %29,9 artışla 1.878.709 mt oldu.

Aralık ayında ithalat için verilen yassı mamul izinleri aylık %12,3 artışla 643.411 mt, uzun mamul izinleri aylık %13,3 düşüşle 257.843 mt, boru izinleri aylık %59,9 artışla 257.728 mt ve yarı mamul izinleri aylık %402,0 artışla 614.549 mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılının Aralık ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 527.073 mt ile Brezilya, 427.613 mt ile Kanada, 226.665 mt ile Meksika, 217.636 mt ile Kore ve 63.786 mt ile Almanya yer alıyor.