ABD’de çelik ithalat izinleri Aralık ayında %4,9 düştü

Cuma, 07 Ocak 2022 09:29:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 2.859.231 mt’a kıyasla %4,9 düşüşle ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 1.357.255 mt’a kıyasla %100,3 artışla 2.719.155 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri Kasım ayına kıyasla %17,6 düşüşle 1.148.168 mt ve uzun mamul izinleri ise %22,9 düşüşle 379.769 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri, bir önceki aya kıyasla %10,6 artışla 425.946 mt olurken, yarı mamul izinleri de %32,3 artarak 662.149 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında, en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 492.343 mt ile Meksika, 448.584 mt ile Kanada, 320.317 mt ile Brezilya, 238.476 mt ile Güney Kore ve 152.835 mt ile Rusya yer alıyor.