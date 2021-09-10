ABD’de çelik ithalat izinleri Ağustos ayında %15,3 düştü

Cuma, 10 Eylül 2021 09:29:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayında kaydedilen 2.794.538 mt’a kıyasla %15,3 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1.175.573 mt’a kıyasla %101,3 artışla 2.366.093 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri, Temmuz ayına kıyasla %1,9 düşüşle 1.053.471 mt ve uzun mamul izinleri ise %10,9 düşüşle 362.709 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri, bir önceki aya kıyasla %6,8 artışla 361.803 mt olurken, yarı mamul izinleri de %38 düşüşle 509.980 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 557.904 mt ile Kanada, 329.369 mt ile Meksika, 302.952 mt ile Brezilya, 195.341 mt ile Güney Kore ve 140.225 mt ile Rusya yer alıyor.