ABD ve Kanada’da sondaj kulesi sayısı artmaya devam etti

Baker Hughes tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulesi sayısı önceki haftaya kıyasla 6 adet düşerek 384 adet oldu. Doğal gaz sondajı kulesi sayısı 88 adette kalırken, petrol sondajı için sondaj kulesi sayısı 6 adet artarak 295 adet oldu. Yıllık bazda, ülkede ortalama sondaj kulesi sayısı 406 adet geriledi.
Öte yandan, Kanada’da sondaj kulesi sayısı 2 adet artarak 174 adet seviyesinde yer aldı. Yıllık bazda ülkede sondaj kulesi sayısı 73 adet düşüş kaydetti.