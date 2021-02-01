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ABD ve Kanada’da sondaj kulesi sayısı artmaya devam etti

Pazartesi, 01 Şubat 2021 12:24:17 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulesi sayısı önceki haftaya kıyasla 6 adet düşerek 384 adet oldu. Doğal gaz sondajı kulesi sayısı 88 adette kalırken, petrol sondajı için sondaj kulesi sayısı 6 adet artarak 295 adet oldu. Yıllık bazda, ülkede ortalama sondaj kulesi sayısı 406 adet geriledi.

Öte yandan, Kanada’da sondaj kulesi sayısı 2 adet artarak 174 adet seviyesinde yer aldı. Yıllık bazda ülkede sondaj kulesi sayısı 73 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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