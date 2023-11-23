ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı arttı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 22 Kasım tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 4 adet artışla 622 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 117 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 500 adet seviyesinde sabit kaldı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 159 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 197 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet gerilemiş oldu.