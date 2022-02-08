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ABD ve Japonya çelik ithalatında kotaya tabi vergi sistemine geçiyor

Salı, 08 Şubat 2022 11:08:52 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD ve Japonya’nın 232. Madde vergilerinin kotaya tabi vergi sistemiyle değiştirilmesi amacıyla anlaşmaya vardığı bildirildi.

1 Nisan tarihinde yürürlüğe girecek sistemle birlikte Japonya’dan yaklaşık 1,25 milyon mt çelik vergiye tabi olmadan ithal edilebilecek. Geçtiğimiz yılın sonunda AB ile yapılan anlaşmada olduğu gibi ürünlerin anlaşma kapsamına dahil edilebilmesi için yalnızca Japonya’da eritilip dökülmüş olması gerekecek.

232. Madde vergileri çelik ve alüminyuma uygulanırken, yeni anlaşma kapsamında yalnızca çelik ürünleri kotaya tabi tutulacak. Ayrıca önceden 232. Madde vergilerinden muaf tutulan çelik ürünleri iki yıl boyunca Japonya’nın kotasına dahil edilmeyecek. Anlaşma kapsamında Japonya’nın çelik arz fazlasına karşı somut adımlar atmayı taahhüt ettiği belirtiliyor.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo yaptığı açıklamada, “Yapılan anlaşma ABD çelik sektörünü güçlendirmenin yanı sıra iş gücü piyasasının rekabet gücünü de korurken, ucuz çeliğe erişimi kolaylaştıracak. Ayrıca en önemli müttefiklerimizden biri olan Japonya ile yaşanan başlıca sorunlardan birini çözüme kavuşturmaya da yardımcı olacak,” sözlerine yer verdi.


Etiketler: çelik üretimi  Kuzey Amerika  ABD  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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