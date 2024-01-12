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ABD Türkiye’den ithal yassı hadde mamulde damping olmadığına karar verdi

Cuma, 12 Ocak 2024 14:30:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal edilen demir, alaşımsız veya diğer alaşımlı yassı hadde mamule yönelik 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin nihai sonucunu açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde Türk şirketlerin ABD’ye normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık Tosyalı Toyo Çelik/Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde sıfır olarak belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7210.11.0000, 7210.12.0000, 7210.50.0020, 7210.50.0090, 7212.10.0000, 7212.50.0000, 7225.99.0090 ve 7226.99.0180 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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