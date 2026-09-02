ABD, Güney Kore çıkışlı soğuk rulo saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore çıkışlı soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlere yönelik 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Hyundai Steel Company ve POSCO'nun telafi edici vergiye tabi teşviklerden yararlandığını tespit etti. Bu doğrultuda Hyundai Steel Company için teşvik oranı %1,28, POSCO için ise %3,64 olarak belirlenirken, 46 şirkete yönelik inceleme sonlandırıldı.

İncelemenin ön sonuçlarında Hyundai Steel Company için %1,28 ve POSCO için %3,67 teşvik oranı belirlenmişti. POSCO'nun oranı, ilgili taraflardan alınan görüşlerin ardından revize edildi.

Söz konusu ürünler 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0040, 7209.16.0045, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0040, 7209.17.0045, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında yer alıyor.