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ABD, Güney Kore çıkışlı soğuk rulo saca yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 02 Eylül 2026 10:31:01 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore çıkışlı soğuk haddelenmiş yassı çelik ürünlere yönelik 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Hyundai Steel Company ve POSCO'nun telafi edici vergiye tabi teşviklerden yararlandığını tespit etti. Bu doğrultuda Hyundai Steel Company için teşvik oranı %1,28, POSCO için ise %3,64 olarak belirlenirken, 46 şirkete yönelik inceleme sonlandırıldı.

İncelemenin ön sonuçlarında Hyundai Steel Company için %1,28 ve POSCO için %3,67 teşvik oranı belirlenmişti. POSCO'nun oranı, ilgili taraflardan alınan görüşlerin ardından revize edildi.

Söz konusu ürünler 7209.15.0000, 7209.16.0030, 7209.16.0040, 7209.16.0045, 7209.16.0060, 7209.16.0070, 7209.16.0091, 7209.17.0030, 7209.17.0040, 7209.17.0045, 7209.17.0060, 7209.17.0070, 7209.17.0091, 7209.18.1530, 7209.18.1560, 7209.18.2510, 7209.18.2520, 7209.18.2580, 7209.18.6020, 7209.18.6090, 7209.25.0000, 7209.26.0000, 7209.27.0000, 7209.28.0000, 7209.90.0000, 7210.70.3000, 7211.23.1500, 7211.23.2000, 7211.23.3000, 7211.23.4500, 7211.23.6030, 7211.23.6060, 7211.23.6090, 7211.29.2030, 7211.29.2090, 7211.29.4500, 7211.29.6030, 7211.29.6080, 7211.90.0000, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7225.50.6000, 7225.50.8080, 7225.99.0090, 7226.92.5000, 7226.92.7050 ve 7226.92.8050 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi ARSLAN PROFIL SAC BORU IMALAT ITH. IHR. SAN. TIC .A.Ş.
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 3 mm
Genişlik 200 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,7 - 2 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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