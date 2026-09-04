ABD, Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı mamullere uygulanan antidamping vergilerini revize etti

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı mamullere uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Ekim 2018 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını revize ettiğini açıkladı.
Bakanlık söz konusu değişikliğin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararıyla uyum sağlanması amacıyla yapıldığını belirtti. Mahkeme 8 Nisan 2026 tarihinde bakanlığın ikinci yeniden değerlendirme sonuçlarını onaylayan nihai kararını açıklarken, bakanlık bu sonuçların ilk nihai sonuçlarıyla uyumlu olmadığını tespit etti.
Mahkeme kararı doğrultusunda Nippon Steel Corporation için belirlenen ağırlıklı ortalama damping marjı %11,70'ten %10,12'ye düşürüldü.