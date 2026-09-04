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ABD, Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı mamullere uygulanan antidamping vergilerini revize etti

Cuma, 04 Eylül 2026 11:08:03 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı mamullere uygulanan antidamping vergisine yönelik 1 Ekim 2018 ile 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını revize ettiğini açıkladı.

Bakanlık söz konusu değişikliğin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin kararıyla uyum sağlanması amacıyla yapıldığını belirtti. Mahkeme 8 Nisan 2026 tarihinde bakanlığın ikinci yeniden değerlendirme sonuçlarını onaylayan nihai kararını açıklarken, bakanlık bu sonuçların ilk nihai sonuçlarıyla uyumlu olmadığını tespit etti.

Mahkeme kararı doğrultusunda Nippon Steel Corporation için belirlenen ağırlıklı ortalama damping marjı %11,70'ten %10,12'ye düşürüldü.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
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Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 25 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi AKPEN METAL MAK. PLS. SAN. VE TİC. LTD. STI.
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