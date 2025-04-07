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ABD Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 07 Nisan 2025 14:00:16 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal karbon çelikten yuvarlak kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Mart 2023 ve 29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki dönemde Taylandlı üreticilerin söz konusu ürünü normal değerlerin altında satmadığı tespit edildi. Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Saha Thai Steel Pipe ve Thai Premium Pipe için sıfır olarak belirledi. Bununla birlikte bakanlık, 28 şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.

Nihai sonucun, ön sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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