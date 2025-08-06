ABD POSCO’dan ithal filmaşine yönelik vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde Güney Kore çelik üreticisi POSCO’nun söz konusu ürünleri ABD’ye normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Şirket için nihai antidamping marjı %0,51 olarak belirlendi.

Nihai sonuçların, ön sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.