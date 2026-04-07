ABD POSCO’dan ithal filmaşinde damping olmadığına karar verdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yönelik 1 Mayıs 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde POSCO ve POSCO International Corporation’ın normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık, şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi. İncelemenin ön sonuçlarına göre ağırlıklı ortalama damping marjı %0,51 olarak bildirilmişti.