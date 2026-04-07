ABD POSCO’dan ithal filmaşinde damping olmadığına karar verdi

Salı, 07 Nisan 2026 12:20:57 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yönelik 1 Mayıs 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde POSCO ve POSCO International Corporation’ın normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Bakanlık, şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi. İncelemenin ön sonuçlarına göre ağırlıklı ortalama damping marjı %0,51 olarak bildirilmişti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD beş ülkeden ithal filmaşine vergi uygulamaya devam edecek

25 Şub | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

18 Şub | Çelik Haberler

ABD Ukrayna’dan ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesini durdurdu

13 Şub | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine vergi uygulamaya devam edecek

28 Oca | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

27 Ağu | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

26 Ağu | Çelik Haberler

Meksika’da uzun mamul fiyatları Kanada’ya yapılan satışların artmasının desteğiyle aynı kaldı

22 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal inşaat demiri ve filmaşin fiyatları arz sıkıntısının devam etmesiyle yükselişini sürdürdü

22 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları dördüncü hafta değişmedi

22 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları ithalatın düşük olması ve yerel fiyatların aynı kalmasıyla yatay seyretti

15 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

