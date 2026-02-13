 |  Giriş 
ABD Ukrayna’dan ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesini durdurdu

Cuma, 13 Şubat 2026 12:23:13 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Ukrayna çıkışlı karbon çelikten ve alaşımlı ya da alaşımsız filmaşine yönelik antidamping vergisi kararına ilişkin 1 Mart 2024-28 Şubat 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin iptal edileceğini açıkladı.

Bakanlık söz konusu dönemde incelemeye tabi tutulabilecek nitelikte herhangi bir ithalatın bulunmaması nedeniyle idari incelemeyi iptal etme kararı aldı.

Ödenek kesintisi ve federal hükümetin kapanması nedeniyle 14 Kasım 2025 tarihinde tüm idari süreçler 47 gün ertelenmişti. Daha sonra yoğun iş yükü nedeniyle süreler 21 gün daha uzatıldı. Bu kapsamda söz konusu incelemeye ilişkin ön sonuçların açıklanması için son tarih 9 Şubat 2026 olarak kaydedilmişti.


