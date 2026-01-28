ABD Çin’den ithal filmaşine vergi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal filmaşine yönelik dönem sonu antidamping vergisi ve telafi edici vergi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda dampingin ve iç piyasaya verilen zararın devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti.

Bu doğrultuda damping marjları %106,19 ve %110,25 olarak belirlenirken, teşvik oranları %178,46, %185,89 ve %193,31 oldu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.6000, 7213.99.0030, 7213.99.0090, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030, 7227.90.6090, ve 7227.90.6035 kodları altında bulunuyor.