 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Çin’den ithal filmaşine vergi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 28 Ocak 2026 16:00:59 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Çin’den ithal filmaşine yönelik dönem sonu antidamping vergisi ve telafi edici vergi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık vergilerin kaldırılması durumunda dampingin ve iç piyasaya verilen zararın devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti.

Bu doğrultuda damping marjları %106,19 ve %110,25 olarak belirlenirken, teşvik oranları %178,46, %185,89 ve %193,31 oldu.

Bahsi geçen ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.6000, 7213.99.0030, 7213.99.0090, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030, 7227.90.6090, ve 7227.90.6035 kodları altında bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Çin ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Çin’den ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

27 Ağu | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

26 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin Çin’den ithal filmaşin davasında vergi kesinleşti

16 Ara | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine yönelik vergi soruşturmasında nihai marjları açıkladı

17 Kas | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine %110 vergi getirdi

03 Eyl | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşinde teşvik belirledi

08 Tem | Çelik Haberler

ABD Çin filmaşin davasında kararı erteledi

18 Haz | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine yönelik telafi edici vergi davasında ön karar tarihini erteledi

11 Nis | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine yönelik vergi soruşturmasına devam edecek

17 Mar | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal filmaşine vergi soruşturması başlattı

24 Şub | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  6 - 16 mm
TS708/S420/B420C/B420B
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5,5 - 28 mm
EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5 - 16 mm
SAE 1006 - 1008 - 1010
ÖZKANLAR METAL DEMIR CELIK
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis