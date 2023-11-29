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ABD POSCO’dan ithal filmaşinde damping olmadığına karar verdi

Çarşamba, 29 Kasım 2023 15:04:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore merkezli POSCO’dan ithal edilen karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde POSCO’nun normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi.

Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde sıfır olarak belirledi.

Söz konusu kararın 28 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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