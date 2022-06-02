ABD POSCO’dan ithal boyuna kesme levhaya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.
1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Güney Koreli POSCO’nun normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.
Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %2,80 seviyesinde belirledi.
Geçici antidamping vergisinin 1 Haziran tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.