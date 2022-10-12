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ABD POSCO’dan ithal boyuna kesme levhaya nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 12 Ekim 2022 14:44:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal karbon ve alaşımlı çelikten boyuna kesme levhaya yönelik 1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Güney Koreli üretici POSCO’nun söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %2,59 seviyesinde belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre şirket için belirlenen antidamping vergisi %2,80 oranında yer alıyordu.

Nihai antidamping vergisinin 12 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.40.3030, 7208.40.3060, 7208.51.0030, 7208.51.0045, 7208.51.0060, 7208.52.0000, 7211.13.0000, 7211.14.0030, 7211.14.0045, 7225.40.1110, 7225.40.1180, 7225.40.3005, 7225.40.3050, 7226.20.0000 ve 7226.91.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler POSCO 

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