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Electra ve INTERFER yeşil demir üretiminde iş birliği yapacak

Çarşamba, 18 Aralık 2024 16:27:06 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli yeşil demir üreticisi Electra, düşük karbonlu demir üretiminde iş birliği yapmak üzere Almanya merkezli çelik distribütörü INTERFER Edelstahl Group ile güçlerini birleştirdi.

Söz konusu şirketlerin artan yeşil çelik talebini karşılamak amacıyla düşük karbonlu demir üretimine yönelik sürdürülebilir çözümler üzerinde çalışmalar yapacağı ve Electra’nın demir üretim teknolojisi ile INTERFER’in müşteri ağını birleştireceği ifade edildi.

Bununla birlikte INTERFER’in yalnızca Electra’dan temiz ve yüksek saflıkta demir temin ederek müşterilerinin karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmakla kalmayıp kendi emisyonlarını da 2030 yılına kadar %42 düşüreceği aktarıldı.


Etiketler: Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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