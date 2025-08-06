ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik nihai damping marjlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yönelik 1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Meksikalı üreticilerin ABD’ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Buna bağlı olarak ortalama damping marjları Deacero S.A.P.I. de C.V için %13,45 ve TA 2000 S.A. de C.V. için %18,09 oranlarında belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre antidamping marjları Deacero S.A.P.I. de C.V. için %13,46 ve TA 2000 S.A. de C.V. için %18,09 oranlarında yer alıyordu.