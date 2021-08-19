ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Perşembe, 19 Ağustos 2021 12:31:17 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal edilen filmaşine yönelik 1 Ekim 2018 ve 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Meksika’nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Bakanlık, ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını %9,82 olarak belirledi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.3000, 7213.91.3010, 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3090, 7213.91.3091, 7213.91.3092, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.4510, 7213.91.4590, 7213.91.6000, 7213.91.6010, 7213.91.6090, 7213.99.0030, 7213.99.0031, 7213.99.0038, 7213.99.0090, 7227.20.0000, 7227.20.0010, 7227.20.0020, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.20.0090, 7227.20.0095, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030, 7227.90.6035, 7227.90.6050, 7227.90.6051, 7227.90.6053, 7227.90.6058, 7227.90.6059, 7227.90.6080 ve 7227.90.6085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.