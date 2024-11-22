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ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 22 Kasım 2024 10:50:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal karbon çelikten filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ekim 2022 ve 30 Eylül 2023 tarihleri arasındaki inceleme döneminde bazı Meksikalı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını TA 2000 S.A. de C.V. için %18,09 ve Deacero S.A.P.I. de C.V için %13,46 oranlarında belirledi.

Bununla birlikte bakanlık talep zamanında geri çekildiği için 6 şirkete inceleme yapmadı.

İncelemenin nihai sonuçlarının 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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