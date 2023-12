ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

Perşembe, 14 Aralık 2023 12:28:03 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Kanada merkezli Evraz Inc. NA, Evraz Inc. NA Canada, The Canadian National Steel Corporation ve diğer 36 şirketin normal değerlerin altında satış yaptığı ancak Forterra Pipe & Precast, Ltd., Hyprescon Inc. ve Canam Group Inc.’in hiç sevkiyat gerçekleştirmediği tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Evraz Inc. NA, Evraz Inc. NA Canada, The Canadian National Steel Corporation ve diğer 36 şirket için %9,17 olarak belirledi.

Nihai antidamping vergilerinin 13 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.