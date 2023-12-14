﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

Perşembe, 14 Aralık 2023 12:28:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Kanada merkezli Evraz Inc. NA, Evraz Inc. NA Canada, The Canadian National Steel Corporation ve diğer 36 şirketin normal değerlerin altında satış yaptığı ancak Forterra Pipe & Precast, Ltd., Hyprescon Inc. ve Canam Group Inc.’in hiç sevkiyat gerçekleştirmediği tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Evraz Inc. NA, Evraz Inc. NA Canada, The Canadian National Steel Corporation ve diğer 36 şirket için %9,17 olarak belirledi.

Nihai antidamping vergilerinin 13 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 4-10 Aralık döneminde hafifçe yükseldi

14 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı Ekim ayında %22,9 arttı

14 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yukarı yönlü

13 Ara | Boru

ABD’nin hat borusu ithalatı Ekim ayında %27,4 arttı

13 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı Ekim ayında %39,1 arttı

12 Ara | Çelik Haberler

ABD Borusan Boru’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

11 Ara | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da düştü

11 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay

08 Ara | Boru

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Eylül döneminde %18,3 azaldı

07 Ara | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Eylül döneminde %24,6 düştü

07 Ara | Çelik Haberler