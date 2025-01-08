 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD...

ABD Japonya ve Çin’den ithal kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergisine devam edecek

Çarşamba, 08 Ocak 2025 11:21:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya’dan ithal büyük ebatlı kaynaklı hat borusuna ve Çin’den ithal karbon çelikten kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürünlere uygulanan vergilerin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Ağırlıklı ortalama damping marjları Japonya için %30,8’e kadar çıkarken, Çin için %101,1 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.10.30, 7305.11.10.60, 7305.11.50.00, 7305.12.10.30, 7305.12.10.60, 7305.12.50.00, 7305.19.10.30. 7305.19.10.60, 7305.19.50.00, 7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10 ve 7306.19.51.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları halen yatay

08 Oca | Boru

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da azaldı

08 Oca | Çelik Haberler

YC Inox, Dilovası paslanmaz çelik boru tesisinde üretime başladı

06 Oca | Çelik Haberler

AB’nin yeni kota döneminde bazı ülkelere ayrılan yassı mamul kotaları aşıldı

03 Oca | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya vergi uygulamaya devam edecek

03 Oca | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla yatay veya hafifçe düştü

02 Oca | Boru

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay, Kanada’da düşüş görüldü

31 Ara | Çelik Haberler

ABD Çin’den ithal yuvarlak hat borusu için telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

27 Ara | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla gevşedi

26 Ara | Boru

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ekim’de aylık %9,7 düştü

26 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis