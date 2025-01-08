ABD Japonya ve Çin’den ithal kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergisine devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Japonya’dan ithal büyük ebatlı kaynaklı hat borusuna ve Çin’den ithal karbon çelikten kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürünlere uygulanan vergilerin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Ağırlıklı ortalama damping marjları Japonya için %30,8’e kadar çıkarken, Çin için %101,1 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.10.30, 7305.11.10.60, 7305.11.50.00, 7305.12.10.30, 7305.12.10.60, 7305.12.50.00, 7305.19.10.30. 7305.19.10.60, 7305.19.50.00, 7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10 ve 7306.19.51.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.