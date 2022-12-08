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ABD ithal çeliğe üretici ülkenin emisyon oranına göre vergi getirebilir

Perşembe, 08 Aralık 2022 17:16:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre, ABD’li yetkililerin iklim değişikliğiyle mücadele etmek için üretici ülkenin karbon emisyon oranına dayalı olarak ithal çelik ürünlere vergi getirmeyi teklif ettikleri söyleniyor.

Buna göre, belirli çelik ürünlerin üretimi için emisyon yoğunluğu standartları belirlenecek.

Ayrıca karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen ülkelerle düşük emisyonlu çelik üretim birliği oluşturmak için AB ile görüşmeler yapılıyor. Bu kapsamda; karbon yoğunluk standartlarını aşan üye ülkelerin daha düşük emisyona sahip ülkelere çelik ihraç ederken yüksek vergiler ödemesi, tesislerinden kaynaklanan emisyon ithalatçı ülkenin emisyon oranlarına eşit veya altında olan ülkelerin ise vergi ödememesi düşünülüyor. Birliğe üye olmayan ülkeler üye ülkelere çelik ihraç ettiklerinde ise yüksek vergilere tabi olacak. Çelik üretimi kömüre dayalı olan Çin, düşük emisyonlu çelik üreticileri arasında yer alamayacak.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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