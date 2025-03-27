ABD Interpipe’tan ithal dikişsiz boru için nihai antidamping marjını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Ukrayna’dan ithal karbon çelikten ya da alaşımlı dikişsiz standart boru, hat borusu ve basınç borusuna yönelik 1 Ağustos 2022 ve 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme sonucunda Ukraynalı Interpipe Ukraine LLC, PJSC Interpipe Niznedneprovsky Tube Rolling Plant, LLC Interpipe Niko Tube, Interpipe Europe S.A. ve JSC Interpipe Novomoskovsk Pipe Production Plant’in normal değerler altından satış yaptığını tespit etti. Bu şirketler için geçerli olarak ağırlıklı ortalama damping marjı, ön sonuçlarda belirlenen %2,89’dan %2,07’ye çekildi.