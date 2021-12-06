ABD imalat sektöründe yeni siparişler ve sevkiyatları Ekim ayında arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 10:57:55 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, son on sekiz ayın on yedisinde artış kaydederek, Ekim ayında 5,1milyar $ veya %1 artışla 522,1 milyar $ oldu. Siparişler, Eylül ayında %0,5 artmıştı.

Sevkiyatlar, son on sekiz ayın on yedisinde artış kaydederek, Ekim ayında 10,2 milyar $ ya da %2 artışla 523,4 milyar $ oldu. Sevkiyatlar, Eylül ayında %1 artış göstermişti.

Söz konusu ayda, tamamlanmayan siparişler, 3,1 milyar $ ya da %0,3 artışla 1,24 trilyon $ olarak üst üste sekiz ay artış gösterdi. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,7 artış göstermişti. Ayrıca, tamamlanmayan siparişlerin sevkiyatlara oranı, Eylül ayında kaydedilen 6,82’ye kıyasla 6,76 seviyesine geriledi.

Stoklar ise son on yedi ayın on altısında artış göstererek, Ekim ayında, 6,4 milyar $ veya %0,8 artışla 764,2 milyar $ oldu. Stoklar, Eylül ayında %1 artmıştı. Aynı ayda, stokların sevkiyatlara oranı ise Eylül ayında kaydedilen 1,48’e kıyasla 1,46’ya indi.