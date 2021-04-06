﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD imalat sektöründe yeni sipariş ve sevkiyatlar Şubat ayında düştü

Salı, 06 Nisan 2021 12:22:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, imalat sektöründe yeni siparişler, ardı ardına dokuz ay artış kaydetmesinin ardından Şubat ayında 4,1 milyar $ ya da %0,8 düşerek 505,7 milyar $ oldu. Ocak ayında siparişler aylık %2,7 artmıştı.

Sevkiyatlar da art arda dokuz ay artmasının ardından, Şubat ayında 10,3 milyar $ ya da %2 düşüşle 502,4 milyar $ oldu. Ocak ayında %1,8 artış görülmüştü.

Tamamlanmayan siparişler, üst üste iki ay artış göstermesinin ardından, Şubat ayında 8,5 milyar $ ya da %0,8 artışla 1,08 trilyon $ oldu. Tamamlanmayan siparişler, bir önceki ay %0,2 artış göstermişti. Ayrıca, tamamlanmamış siparişlerin sevkiyatlara oranı Ocak ayında kaydedilen 6,11’e kıyasla 6,29 seviyesine yükseldi.                    

Şubat ayında stoklar, son yedi ayın altısında artış göstererek, 5,5 milyar $ ya da %0,8 artışla 702,4 milyar $ oldu. Ocak ayında stoklar %0,2 artmıştı. Şubat ayında stokların sevkiyatlara oranı ise Ocak ayında kaydedilen 1,36’ya kıyasla 1,40 seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

06  Nis

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 arttı
02  Nis

AISI Biden’ın altyapı teklifine dair açıklamasından memnun
01  Nis

Cleveland Limanı’ndaki terminal büyütme projesi tamamlanmak üzere
15  Mar

ABD’nin çekme tel ithalatı Ocak ayında %6,4 arttı
11  Mar

ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Ocak ayında %14,9 arttı