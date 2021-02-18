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ABD imalat sektörü satış ve sevkiyatları Aralık ayında %0,8 arttı

Perşembe, 18 Şubat 2021 10:07:06 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosunun yaptığı açıklamaya göre, Aralık ayında hem ticari hem de imalat mallarının sevkiyatlarının toplamından elde edilen tutar, Kasım ayına kıyasla %0,8 artış ve önceki yılın Aralık ayına kıyasla %2,5 yükselişle 1,49 trilyon $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ülkedeki mamul ve ticari mal stoklarının ay sonu seviyesinin aylık %0,2 artış fakat yıllık %2,6 düşüşle 1,97 trilyon $ olduğu tahmin ediliyor.

Aralık ayında, mevsim etkilerine göre düzenlenmiş toplam stok/satış oranı ise 1,32 seviyesinde yer aldı. 2019 yılı Aralık ayında bu oran 1,39 seviyesinde kaydedilmişti.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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