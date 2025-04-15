ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik nihai damping marjlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Hindistan’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik 1 Haziran 2022 ve 31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Hint üreticilerin ABD’ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Buna bağlı olarak ortalama damping marjları Goodluck India Limited için %2,47 ve Tube Products of India, Ltd. için %2,44 oranlarında belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları Goodluck India Limited için %2,64 ve Tube Products of India, Ltd. için %2,44 oranlarında yer alıyordu.