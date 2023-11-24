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ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 24 Kasım 2023 14:16:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Hindistan’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik 1 Haziran 2021 ve 31 Mayıs 202 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Hint üreticiler Goodluck India Limited ve Tube Products of India’nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Goodluck India Limited için %0,61 ve Tube Products of India için %4,14 oranlarında belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre antidamping vergileri Goodluck India Limited için %0,58 ve Tube Products of India için %3,50 oranlarında yer alıyordu.

Nihai antidamping vergisi 22 Kasım tarihinden itibaren geçerli.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7304.31.3000, 7304.31.6050, 7304.51.1000, 7304.51.5005, 7304.51.5060, 7306.30.5015, 7306.30.5020 ve 7306.50.5030 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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