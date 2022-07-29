﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz filmaşine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 29 Temmuz 2022 13:56:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal paslanmaz filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Hindistan için damping marjı %48,8 oranında yer alıyor. Antidamping vergisinin 27 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7221.00.0005, 7221.00.0017, 7221.00.0018, 7221.00.0030, 7221.00.0045 ve 7221.00.0075 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları zayıf piyasa görünümü sonucu daha da düştü

29 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Ege Bölgesi’nde filmaşin fiyatları geriledi

29 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da yer alan bir üretici filmaşin fiyatını 20$/mt düşürdü

29 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya filmaşin piyasasının aşağı yönlü hareketi sona erdi, Çin’de temkinli iyimser beklentiler ortaya çıktı

29 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Japonya’nın çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %0,1 arttı

29 Tem | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 30. Hafta

29 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da yer alan bir üretici filmaşin fiyatlarını düşürdü

28 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Polonya’da filmaşin talebi yavaşladı, ithal teklifler yerel tekliflere kıyasla daha cazip

27 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları olumsuz piyasa koşulları nedeniyle keskin düşüş gösterdi

27 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da yer alan bir üretici filmaşin fiyatlarını aşağı yönlü revize etti

27 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük