ABD Hindistan’dan ithal paslanmaz filmaşine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal paslanmaz filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.
Hindistan için damping marjı %48,8 oranında yer alıyor. Antidamping vergisinin 27 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7221.00.0005, 7221.00.0017, 7221.00.0018, 7221.00.0030, 7221.00.0045 ve 7221.00.0075 kodları altında yer alıyor.