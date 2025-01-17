ABD Güney Kore’den ithal soğuk saca vergi getirmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal bazı soğuk haddelenmiş yassı mamullere yönelik 1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Güney Kore merkezli Hyundai Steel Company, POSCO/POSCO International Corporation ve KG Dongbu Steel Co., Ltd. şirketlerinden ithal söz konusu ürünün normal değerlerin altından satın alınmadığını tespit etti. Bu nedenle ön sonuçlarla aynı doğrultuda olarak bahsi geçen şirketlere antidamping vergisi uygulanmayacak.