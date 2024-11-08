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ABD Güney Kore’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 08 Kasım 2024 10:38:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

İncelemede Güney Koreli üretici ve/veya ihracatçıların söz konusu dönemde teşvik aldıkları tespit edildi. Bakanlık, teşvik oranlarını Hyundai RB Co., Ltd. için %0,71, SeAH Steel Corporation için %0,54 ve aralarında Histeel’in de olduğu altı şirket için %0,56 olarak belirledi. Öte yandan incelemenin ön sonuçlarına göre teşvik oranları, Hyundai RB Co., Ltd. için %0,72, SeAH Steel Corporation için %0,54 ve altı şirket için %0,57 olarak belirlenmişti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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