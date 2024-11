ABD Güney Kore’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

İncelemede Güney Koreli üretici ve/veya ihracatçıların söz konusu dönemde teşvik aldıkları tespit edildi. Bakanlık, teşvik oranlarını Hyundai RB Co., Ltd. için %0,71, SeAH Steel Corporation için %0,54 ve aralarında Histeel’in de olduğu altı şirket için %0,56 olarak belirledi. Öte yandan incelemenin ön sonuçlarına göre teşvik oranları, Hyundai RB Co., Ltd. için %0,72, SeAH Steel Corporation için %0,54 ve altı şirket için %0,57 olarak belirlenmişti.