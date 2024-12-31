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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay, Kanada’da düşüş görüldü

Salı, 31 Aralık 2024 09:22:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 27 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 589 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 102 adet seviyesinde kalırken, petrol sondaj kuleleri 487 adet seviyesinde değişmedi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 33 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 71 adet düşüşle 95 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 9 adet artış kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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