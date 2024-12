ABD Çin’den ithal yuvarlak hat borusu için telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Çin’den ithal edilen karbon çelikten yuvarlak kaynaklı hat borusuna uygulanan telafi edici vergi için dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, bahsi geçen verginin kaldırılması durumunda teşviklerin devam ya da tekrar edebileceğini tespit etti.

Nihai teşvik oranları Huludao Seven-Star Steel Pipe Group Co., Ltd., Huludao Steel Pipe Industrial Co., Ltd. ve Huludao Bohai Oil Pipe Industrial Co., Ltd. için %32,65, Liaoning Northern Steel Pipe Co., Ltd. için %40,05, ve diğer tüm Çinli ihracatçılar için %36,35 seviyelerinde yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10, ve 7306.19.51.50 kodları altında kayıtlı bulunuyor.