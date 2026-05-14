ABD Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore’den ithal boyuna kesme levhaya yönelik 1 Ocak 2024 ve 31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, inceleme dönemi içinde Güney Kore merkezli Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. ve Hyundai Steel Company’nin söz konusu dönemde teşvik aldığını tespit etti. Nihai teşvik oranları Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. için %1,89 ve Hyundai Steel Company için %1,39 oranlarında belirlendi.

Bununla birlikte bakanlık Daeik Eng Co., Ltd. ve MAIKO International’a yönelik incelemeyi sonlandırdı.