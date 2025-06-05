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ABD dört ülkeden ithal inşaat demirine antidamping ve teşvik soruşturmaları başlatabilir

Perşembe, 05 Haziran 2025 11:22:32 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD merkezli hukuk firması Wiley Rein LLP, Byer Steel Corporation, Commercial Metals Company, Gerdau Ameristeel US Inc., Nucor Corporation, Optimus Steel ve Steel Dynamics, Inc.’den oluşan İnşaat Demiri Ticareti Koalisyonu adına Cezayir, Bulgaristan, Mısır ve Vietnam’dan ithal inşaat demirine yönelik antidamping ve teşvik soruşturmaları başlatılması için ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na başvuruda bulundu.

Şirketler, söz konusu ülkelerdeki üreticilerin hükümet teşviklerinden yararlandığını ve ABD’ye oldukça düşük fiyattan inşaat demiri sattıklarını iddia etti. 

Bu yılın ilk beş ayında ABD, Cezayir, Bulgaristan, Mısır ve Vietnam’dan sırasıyla 86.535 mt, 55.439 mt, 62.165 mt ve 105.749 mt inşaat demiri ithal etti. 

Söz konusu ürünler 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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