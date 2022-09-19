ABD dört ülkeden ithal çelik çiviye uygulanan telafi edici vergiyi iptal etti

Pazartesi, 19 Eylül 2022 09:21:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Hindistan, Umman ve Türkiye’den ithal ve ABD Ticaret Bakanlığı tarafından teşvikli satıldığını belirlenen çelik çivinin yerel sektörde maddi kayba neden olmadığını veya olmayacağını belirledi.

Ayrıca Sri Lanka’dan ithal söz konusu üründeki teşvik oranının göz ardı edilebilir seviyede olduğu belirlendi ve telafi edici vergiye yönelik başlatılan incelemenin iptal edilmesine karar verildi.

Komisyon kararı doğrultusunda Hindistan, Umman ve Türkiye’den ithal çelik çiviye telafi edici vergi uygulanmayacak ve Sri Lanka’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan telafi edici vergiye yönelik başlatılan inceleme sonlandırılacak.