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ABD Çin’den ithal yuvarlak kaynaklı hat borusuna antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Salı, 08 Nisan 2025 12:23:16 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal karbon çelikten yuvarlak kaynaklı hat borusuna uygulanan antidamping vergisine ve telafi edici vergilere yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürüne uygulanan vergilerin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Ağırlıklı ortalama damping marjı %73,87-101,10 olarak belirlenirken, teşvik oranları %32,65-40,05 oldu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10, ve 7306.19.51.50 kodları altındaki ürünler kapsamında da değerlendirilebilir.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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