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ABD Çin’den ithal nikel kaplamalı yassı mamuller için antidamping vergilerini kaldırmadı

Çarşamba, 08 Ocak 2025 11:37:51 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal tavlanmış nikel kaplamalı yassı mamullere uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürüne uygulanan vergilerin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti. Ağırlıklı ortalama damping marjı %77,70 olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7212.50.0000 ve 7210.90.6000 kodları altında kayıtlı bulunsa da 7210.70.6090, 7212.40.1000, 7212.40.5000, 7219.90.0020, 7219.90.0025, 7219.90.0060, 7219.90.0080, 7220.90.0010, 7220.90.0015, 7225.99.0090 veya 7226.99.0180 kodları altındaki ürünler kapsamında da değerlendirilebilir.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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