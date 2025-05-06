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ABD Çin’den ithal dikdörtgen boruya yönelik incelemelerin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 06 Mayıs 2025 11:00:18 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal ince etli dikdörtgen boruya yönelik 1 Ağustos 2022 ve 31 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi ve 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, Hoa Phat Steel Pipe Company Limited’ın bahsi geçen dönemler içinde Çin’den ince etli dikdörtgen boru sevkiyatı yapmadığını tespit etti. Böylece Hoa Phat, Çin’den ithal belirli ürünler için uygulanan antidamping vergileri ve telafi edici vergilere yönelik sertifika programına katılabilecek.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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